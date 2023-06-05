港鐵東涌綫延綫動工 新鐵路帶動地區發展

港鐵東涌綫延綫工程上月底動工，目標2029年完工，象徵大嶼山北部發展即將迎來新景象。作為東涌新市鎮擴展計劃內重要的集體運輸配套，東涌綫延綫未來肩負接載約30萬居民出行的重責，而隨着新發展區將創造約4萬個新就業機會，東涌可望蛻變成繁榮的商住城市，宜居宜業。

東涌蛻變商住城市 30萬人安居 東涌目前約有11萬人居住，東涌新市鎮經擴展後，預計額外提供6.2萬個住宅單位，容納多18萬人口，屆時東涌將增至近30萬人口，並同時創造大量就業機會，包括約4萬個新增就業機會。東涌綫延綫可支持東涌區持續發展，大幅縮減居民交通時間。預計車站落成後，東涌西站及東涌東站前往尖沙咀站或中環站，所需時間料分別減少約12及21分鐘。

除了東涌綫延綫，多條新鐵路項目的前期工作亦陸續完成，其中3個項目將於今年內動工，包括屯門南延綫、小蠔灣站，以及東鐵綫的古洞站。

提升新界交通網絡 貫通四方 至於北環綫主綫工程、洪水橋站，以及機場鐵路掉頭隧道延展段，則預期未來一至兩年內動工。數個新鐵路車站預計將於2027至2034年間落成，屆時鐵路網絡將進一步完善新界與各區的連繫，成為貫通香港東西南北的重要運輸系統。

港鐵指，隨著多項新工程在未來數年陸續開展，部份工地會在人煙稠密的地方展開，工程團隊會採取各種可行緩解措施，例如應用新科技，加快工作流程，減少在工地所需的工作時間等，以減少影響社區及居民。