胃痛患者應規律作息 樂觀免勞累

【本報訊】生活繁忙緊張，胃痛成為普遍的都市病之一。有機構表示，中醫認為胃痛有虛實之分，實證多為外邪、飲食、情志所傷；虛證多由於脾胃虛弱而引起。若外感寒邪，則有寒性胃痛，胃痛突然發作，受寒疼痛加重，熱敷或喝熱飲可以減輕疼痛症狀。機構建議，胃痛患者應有規律的生活作息，保持樂觀情緒，防止過度勞累和緊張。

基督教聯合那打素社康服務表示，若是情志所傷，尤其緊張、煩躁、惱怒等，則有肝郁胃痛，其疼痛特點為脹痛，痛連雙側的胃部，情緒反覆時疼痛加重。另外，若外感濕熱，則有濕熱胃痛，常胃部灼熱脹悶感，另有口乾口苦的症狀。此外，若是由於瘀血阻滯，則有瘀血胃痛，其疼痛猶如針刺，痛處固定，夜間加重，甚至伴有排黑便或吐血的症狀。

脾胃虛弱則會出現虛性胃痛。陰虛胃痛，常見灼熱疼痛，伴有口燥咽乾，手足心煩熱等陰虛症狀；陽虛胃痛，常見隱隱作痛，喜歡溫暖、按揉，伴有怕冷畏寒等陽虛症狀。

少食多餐宜清淡 機構建議，胃痛患者應有規律的生活作息，保持樂觀的情緒，防止過度勞累和緊張。飲食要定時定量，少食多餐，以清淡、軟、易消化的食物為主。進食時應細嚼慢嚥，有利於腸胃的消化和吸收。同時要注意飲食衞生，防止病從口入。

胃痛病人亦不宜暴飲暴食，飢飽不均，盡量避免刺激、粗糙、難消化的食物，亦要減少食用生冷黏膩食物。至於胃酸少的胃痛患者，可適當吃刺激胃酸分泌的食物，例如橘子等。消化不良的病人可食用幫助消化的食物，例如山楂等。脾胃濕滯的患者，可進食健脾利濕的食物，例如薏仁、扁豆等。