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澳門消息：澳門增132宗確診 毋須入院
澳門新冠疫情持續。
【本報綜合報道】澳門新冠疫情持續。當地新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日表示，前日新增132名新冠診患者，沒有新增新冠病毒感染個案需入住醫療設施；沒有因新冠病毒感染離世的個案。
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