專家：新冠每半年一高峰 逐波轉弱

【本報訊】新冠病毒近月變得活躍多人染疫，有指可視為第6波疫情，對於港府調低疫情應變級別至「戒備」，有專家認為做法合適，指新冠毒性與流感無異，預計現時感染的情況已達高峰，兩、3星期後會慢慢回落，而未來數年將每半年出現一次感染高峰，但每波的高峰會比上次緩和，並稱室外地方空氣流通，市民毋須戴口罩。

港府撤銷口罩令逾3個月，街上「除罩」的人愈來愈多，近期不少人「中招」。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅昨日於電視節目表示，現時流行的Omicron XBB病毒株，由於大眾曾接種疫苗或染病，即使感染亦多為輕症，殺傷力與一般上呼吸道病毒無異。

孔續指，根據醫院管理局、瑪麗醫院的數字，現時已是此波疫情的高峰，相信兩、3星期後確診等數字才慢慢回落，7月回落至低水平，而社區人士體內的抗體水平每半年回落至較低水平，料未來幾年每半年便出現「高峰」，而隨市民多次染疫，免疫屏障將愈鞏固，相信每次疫情的高峰都較上一次高峰為低。

倡高危人士可半年補針 踏入夏季天氣持續酷熱，孔繁毅認為室外毋須再戴口罩。他指戶外的空氣流轉充足，甚至較醫院的負氣壓病房佳，只是長者、長期病患者等高危人士在多人聚集的室內地方，例如公共交通工具內便需戴口罩，尤其於疫情的高峰，及後亦毋須戴罩。他亦不建議學童戴口罩上學，擔心會窒礙語言發展，得不償失。

現時當局只為老幼等高危人士提供免費打針服務，其他市民需自費打針。孔繁毅認為，高危人士仍可半年補打針，以減重症及死亡風險，其他人則可隨個人意願打針。他續指，針對XBB病毒的第3代一價疫苗正進行臨床研究，預計能於年底推出。