安排不周點開心 反應冷淡更難堪

有排都未到小暑，本港嘅天氣已經非常炎熱。烈日當空走在大街小巷，汗流浹背不在話下，連皮膚都被曬得赤赤痛。之不過，香港啱啱先經歷完長達3年嘅疫劫，長時間屈喺屋企，乜都屈夠啦，加上市道唔好，生活實在太壓抑，所以好多市民都無懼炎夏，一於四周圍去玩，盡快釋放自己！

呢嗱！港府為咗推動經濟復甦，就睇準呢個時機，搞咗個「開心香港」出嚟，輪流喺各區舉辦活動，要與民同歡咁話。想法係美好，之但係，「開心香港」美食市集第3場尋日喺觀塘海濱「VESSEL發現號」開幕嘅時候，排隊入場嘅市民唔多，場內直頭可以話係人流稀疏。話晒尋日都叫係星期六，雖則唔係公眾假期，但好多白領都放假或者放半日假，何況都唔使入場費嘅，市集又美酒佳餚同埋亞洲美食為主題，現場設有超過65個檔戶；正所謂「食色性也」，應該唔會話冇嘢好睇㗎，何解都冇乜人願意去行吓睇吓呢？

原來，答案真係冇嘢好睇！有受訪市民話，行完成個市集都冇乜收穫，原因係場內都係賣吓海味名酒嗰啲，「普普通通，無咩特別」；而且普通嘅唔止商品，仲有成個活動安排，坦言係「無咩創意」。呢位市民仲話，尋日天氣炎熱，大會偏偏冇喺場內加裝風扇，都幾影響消費意欲喎！憑呢幾點就睇得出，大會呢次安排唔太周到啦；畢竟天文台一早預報呢幾日天氣炎熱，就算籌備時未預計到，臨時加裝幾把風扇都得啫。依家搞成咁，都唔知話人流稀疏係好彩定唔好彩啦！假如人頭湧湧，現場又冇足夠散熱措施，市民隨時中暑都似。

話晒今次都係「開心香港」第3場美食市集，主辦方理應可以借鑑早兩場嘅經驗，從而作出改善㗎。查實都有嘅，有第二次參展嘅檔戶指出，大會今次已經特別為商戶加裝簷篷，同上次相比，安排算係比較「完善」。可惜嘅係，「做啲唔做啲」係當局特性，幾乎係路人皆知，所以呢位檔戶早有預備，專登自設風扇降溫；不過一眾首次參展嘅檔戶，就冇咁好彩啦！

商戶都識得自設風扇，何解大會竟然諗唔到呢？功夫茶認為係上心同唔上心嘅原因。對於檔戶嚟講，畢竟係生意，賺定蝕全憑自己，就梗係要考慮周詳啦。之但係港府作風官僚，舉辦呢類型美食市集又或者嘉年華，不過係一份工作，就算做得唔完美，一樣有糧出，「做又卅六，唔做又卅六」，咁咪求求其其，多一事不如少一事囉！衰啲講句，假如官員唔係日日坐辦公室，而係曾經到現場視察，行個圈嘅，肯定熱到流晒汗啦，點會發現唔到會場需要加裝風扇呢？仲要叫「開心香港」，當局都唔肯花多啲心思氹吓市民，咁點開心呢？不如改名叫「求其香港」算啦！