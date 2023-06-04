停發視頻只治標 防範悲劇須治本

香港日前發生了一宗慘絕人寰的悲劇，患有精神病的疑兇狂性大發，在鑽石山大型商場內對兩名素不相識的女子痛下毒手，揮刀斬至氣絕身亡。事件令人震驚，同時反映港府對精神健康重視不足，服務捉襟見肘。高官只知叫市民停止轉發相關視頻，卻不直面問題核心，這些計時炸彈何時再爆，根本無人能知。

慘劇發生後，整個社會一片愁雲慘霧，人們自發到商場獻花悼念兩名死者。現時全城最關注的一個問題是，如何防止悲劇重演？很可惜，特首又好，社署也罷，除了呼籲市民停止轉發相關視頻，並強調是「個別事件」之外，便不見當局有積極表態。

直到昨日傍晚，港府終於表示將循四個方面加強工作，包括執法人員加強市區巡邏；醫衞局及醫管局檢視及優化精神科治療；醫衞局盡快召開精神健康諮詢委員會，以及社署通過24間精神健康綜合社區中心，加強支援服務等。

人們當然明白，對所有精神病患者貼上標籤並不公平，但事實擺在眼前，疑兇患有妄想性精神分裂症多年，需定期覆診，3年前曾襲擊家人而被判入小欖精神病治療中心。消息指疑兇今年初情緒出現不穩，變得暴躁易怒，原擬本月覆診，豈料未及見到醫生便鑄成大錯。無獨有偶，昨日美孚新邨又有一名疑患精神病男子，因噪音問題手持兩把菜刀於大廈走廊徘徊，嚇煞街坊，男子最終被荷槍實彈的執法人員制服。外界擔心，事件將引發漣漪效應，刺激更多有同類問題的患者作出危險或異常舉動。如今人們連逛商場也欠缺安全感，難道要人人帶刀出街方能自保？

去年的「全港精神健康指數調查」顯示，市民的精神健康指數平均分為47.64分，較世衞組織定下的52分合格水平還要低，反映港人精神壓力極大。更不堪的是，由於精神病並非即時危及生命的疾病，一直為人所忽視，港府更是支援不足，一名社區個案經理，動輒負責60至70個案，足足比外國多一倍。正如立法會議員指出，無論是日間中心、院舍或輔導服務，資源都很缺乏，很多個案都沒有詳細跟進，尤其疫情過後，部分人心理精神或出現問題，要是港府每次都要待血的教訓上演才亡羊補牢，為時已晚。

另一方面，自從經過黑暴一役，不少市民都有同感，就是執法人員側重國安案件的人手安排，對市面治安則顧此失彼。例如時近六四，有指執法部門將動員數以千計人力布防，然而，對於此起彼伏的隨街斬人血案、黑幫廝殺互劈、南亞兵團暴力肆虐等問題，卻未見執法部門同樣重視。香港淪為「國際大刀會」，顯然跟港府輕視問題的嚴重性脫不了關係。

不管怎麼說，預防永遠勝於治療。近年移民人潮本已不絕如縷，如今不幸事件發生，人人自危，肯定只會激發更多人離開。港府不能再把頭埋在沙堆，必須盡快採取補救行動，對精神病患者加強支援，為社會拆彈，千萬別讓同類悲劇重演。