仁文仁心：北韓兩彈一星弄巧反拙

完成「兩彈一星」工程，可謂是中國重返國際舞台的關鍵之一。雖說「兩彈」本質是武器，惟落在不同使用者手上，用法也有不同。中國成功研製「兩彈」後，未曾以核武攻擊任何國家，卻藉此擺脫了列強數十年來的欺凌，完美詮釋了何謂「手中無劍和有劍不用是兩碼事」。然而，中國的經歷不易被複製，即使其他飽受孤立及打壓的國家有意倣效，缺乏天時、地利、人和配合，成功又談何容易。

一眾倣效者之中，目前以北韓的進展最大。若盡信北韓官方說法，北韓早已完成「兩彈一星」目標。不過，「兩彈一星」未為北韓贏得尊重，反而加劇別國猜疑，導致半島緊張局勢升溫，更誘使西方加強制裁，可說是弄巧反拙。尤其是北韓近日宣布再次發射人造衞星時，美國、日本及南韓反應激烈；在發射前夕，美日韓多番警告，日本防相更揚言要將其擊落；在發射期間，日韓均拉起緊急警報；在發射失敗後，3國又齊聲譴責平壤違反聯合國協議。

雖說北韓今次發射的是軍事偵察衞星，惹來反感早可預見；惟從北韓過往發射衞星，美日韓均反應巨大可見，即便今次北韓發射的是民用衞星，3國反應也不會相差太遠。畢竟西方始終相信，北韓只是藉發射衞星來測試彈道導彈技術，又批評北韓發射衞星只是製造「太空垃圾」。

北韓未能如中國般，憑藉「兩彈一星」重返國際舞台，反而變得更孤立，令「兩彈一星」只剩下最基本的軍事用途；究其原因，在於南韓的存在。尤其當南韓完全「歸順」西方，且經濟及軍事實力皆不容忽視，西方列強更願意南韓成為半島的主宰。可以說的是，只要南北韓依舊分裂，北韓幾乎不可能獲西方接納，惟有半島統一，方能打破困局。