激濁揚清：英國反華走了冤枉路

美媒引述消息人士報道，英相辛偉誠欲修補對華關係，惟考慮到國內外的反對聲音，故刻意低調處理，包括派外相祁湛明訪華，自己不親身前往，以免外界產生辛偉誠政府藉高層訪華來向北京示好的觀感。本欄早已告誡辛偉誠處理對美、對華關係要用腦，既然孺子可教也，今天不妨再點撥他。

「無論世界怎麼樣，新加坡都得去接受，因為它實在小得無法改變世界。不過，我們可以在有限的空間嘗試最大限度的利用，在本區域的『巨樹』之間穿梭。」新加坡建國總理李光耀曾這樣分析新加坡的處境，此番話值得英國從政人士借鑑。英國曾經是「日不落帝國」，但今已「小得無法改變世界」，英國必須認清此基本事實，才能穿梭於中美兩大巨樹之間，否則蝕底的必是英國。

連辛偉誠近日被指未有履行競逐保守黨黨魁時的承諾，公然「走數」拒絕關閉英國所有孔子學院，李光耀也曾發表可供英人參詳的建言：「中國嘗試通過在全球設立孔子學院以推廣他們的語言，但是成效頂多只能算差強人意。人們還是去英國文化協會和美國的機構，美國政府甚麼也不必做。美國曾經開設過新聞處，但這後來也關了，因為根本沒這個必要。市場上早就有大量的出版物、電視節目和電影發揮這個功能。因此在軟實力方面，中國將無法取勝。」英國人嚮往中國文化者少之又少，犯不着將孔子學院上綱上線，若辛偉誠早讀過李光耀的看法，會否出現如此一幕搬石砸腳的尷尬？

英國的問題在於缺乏政治精英，正如李光耀憶述當年英國明白大勢已去，甘心向美國交出掌握世界的權力，過程相當順利，沒有多大的爭執，也沒有多大的裂痕。到了東升西降，英國卻跟隨老美意思反華，如今才醒覺，行了多少冤枉路？