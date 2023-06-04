橫眉冷看：踏入恐襲危險期

每年農曆年初，鄉議局都會依傳統習俗，到車公廟替香港的運道求籤。近3年，筆者亦以半學術研究、半玩票性質，利用《焦氏易林》卜問港運，回看牛年、虎年，算是有靈有驗。如今是兔年，易占結果曾刊於2月6日本欄，若然讀者諸君認為卦辭值得參考，由現在起便須提高警覺，因為未來數月，香港都可能處於恐襲危險期。

日前，鑽石山荷里活廣場發生了一宗可怕的斬殺案，一名兇徒在商場內將兩名女子狂刺至死，於光天化日之下，佛門道場志蓮淨苑之旁，竟然做出如此滅絕人性的行為，委實教人髮指。案發初期，人們還以為是情殺案，但最新消息顯示，行兇者與受害人並不認識，只是隨機行事，這種情況便是近於恐襲。

依《焦氏易林》推敲，本欄當日曾寫過以下一段話：「恐襲之事不得不防，尤其在夏天開始，到仲冬之前。」香港特區五行屬木，最忌炎火所焚，夏天五行火旺，故危機是由本季開始，如今正逢盛夏，便發生了這樣一宗不幸事件。恐襲警號要到冬季才能解除，而且問題比我想像的嚴重，筆者本以為兔年雖有襲擊案，但施襲者「終不能獲」，如今看來是過於樂觀了。術數之事玄之又玄，可供參考，卻不必盡信。不過，近年香港戾氣頗重，很多人的思想都走偏了，容易做出非理性行為，這種情況確實讓人擔心。

除恐襲以外，兔年也須注意防疫，本欄當日曾說，且看《焦氏易林》有何預示，「結果求得泰卦，後變為蠱卦。蠱與毒為一體，也代表病毒，若問在兔年之內，新冠病毒會否在香港消失？依卦象看來，那便是不可能之事，恐怕終此一年，港人仍要面對疫情的滋擾。」