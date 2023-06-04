筆下風雲：拜登仆民調繼續仆

80歲的美國總統拜登又摔一交，事緣他出席科羅拉多州美國空軍學院畢業禮，頒授文憑後原欲返回座位，豈料突然失平衡向前仆，兩手苦撐也無法站立，需旁人攙扶。白宮事後表示，拜登被台上的沙包絆倒才會躀低，但不管如何淡化事件，年紀大、機器壞已是寫在牆上。

這樣一個糟老頭是否還適合擔任美國總統，連美國人自己也在擔心。最新一項民調顯示，高達66%的美國人認為，拜登若在即將舉行的總統大選中獲勝，對美國來說將是「災難」或「挫折」；另一民調更顯示，70%受訪者認為拜登不應參選，近一半人認為他年事已高。事實上，連民主黨內部，據悉也有接近六成人認為應該派出黨內其他人參選。

其實，反對拜登連任的另一考量，是一旦這位年紀老邁的總統在任時「兩腳一伸」，便要由副總統賀錦麗接任總統職務。雖說賀錦麗一旦登上總統寶座，將成為美國史上首位女總統，但性別還是其次，這些年來她一直欠缺表現，才是外界對她沒有信心的最大原因。須知副總統本來已沒有實權，而賀錦麗更被指與黨內領袖聯繫不多，令民主黨領導層對她也缺乏熱情；何況她有亞非裔血統，美國種族歧視根深柢固，骨子裏當然不願見到她擔正。

特朗普目前仍以44%的支持度領先拜登的38%；即使最後是由拜登對決共和黨籍佛州州長德桑蒂斯，拜登也以37%的支持度落後對方的42%。橫看豎看，拜登毫無勝算。狗急跳牆，拜登顯然急需一些「事件」來刺激民望。本來，歷屆美國總統最擅長發動戰爭轉移視線，可惜俄烏戰爭至今陷入膠着，反而成為美國財政黑洞；與此同時，跟中國既不敢硬碰硬，又不想就此求和服軟，結果是溝通大門也被關上。