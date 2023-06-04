政情：擴大搶人才清單 議員：助緩老齡化

本港好多行業都鬧人才荒，而上月當局就宣布擴大「搶人才」清單上嘅專業，由原來嘅13項大幅增加至51項，包括新增醫療服務、發展及建造等。

關注人才來港後生活 勞工界憂慮擴大清單，勢將打擊本地人就業機會，不過議員黎棟國就形容新安排係「聚人才」，對老齡化嘅社會有利，佢又期望港青勇於面對競爭，唔好故步自封。

黎棟國日前拍片，話關注人才來港後能否好好咁生活，認同香港係一個家，而今次擴大清單對本地人而言，悲觀去睇係搶飯碗；但樂觀方向睇其實係「聚人才」，對於高知識型嘅社會尤其重要，能產生「推拉」嘅作用。佢話若果同班同學嘅成績都好優秀，自然會使人自我鞭策，努力向上。所以港青若通過競爭嘅鍛煉，將來就更有能力應付其他外來嘅競爭。

至於「搶人才」是否解決香港勞動力不足嘅良方？黎棟國話絕對係。佢話香港老齡化係無可迴避嘅事實，加上出生率屬全世界最低，而社會發展又必須世代更替。喺呢個情況下，搶人才可以幫助香港降低老齡化所帶來嘅問題。