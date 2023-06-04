政情：運署卸膊扭擰 區議員派負評

起橋拆僭開路 樣樣唔肯做 政府部門首長出席區議會會議，雖可促進溝通、下情上達，但都要官員認真看待訴求至得。運輸署署長羅淑佩上周二（5月30日）到訪荃灣區議會，雖然佢形容係「回娘家嘅感覺」，然而有當日在席區議員表示，自己反映街坊嘅訴求唔係遭到一口回絕，就係被Hea答、或得唔到正面回應，覺得好失望咁話。

荃灣區議員陸靈中話，諸多同區議會有交手嘅政府部門，如食環署、康文署、水務署等，若要以10分滿分嚟評分的話，運輸署一定得最低分，佢只會畀3分，事關呢個部門真係好差，佢哋好似係乜嘢都唔想做。而日前羅淑佩親臨荃灣區議會，陸靈中建議興建行人天橋連接屋苑「環宇海灣」與港鐵荃灣西站，但羅藉詞有關項目並非全部街坊有一致意見，又稱荃灣路擴闊工程完成後將形成屏障，即使天雨市民亦不用擔遮，從而否決建議。

陸跟住就話海天豪園後面有一條無名街道有僭建物，令環境烏煙瘴氣，車輛又難以通過，冀羅署長正視。

而羅就指僭建及衞生問題，分別歸屋宇署及食環署處理，運輸署冇咩角色。至於映日灣同荃新天地二期之間有一條封閉通道，業權雖屬政府，但管理權則歸發展商，陸要求羅署長想辦法令通道開放，以便利市民進出荃灣公園；以及盡快提升荃灣路嘅測速系統，以解決非法賽車同超速駕駛嘅問題，惟俱欠缺正面回應。

反映巴士問題 獲行貨回應 雖然仲有一啲涉及道路交通嘅項目，陸希望向羅署長當面反映，但最終都要由總運輸主任轉交畀羅署長親自省覽。但羅署長會否親自過目，不得而知，而相關訴求能否獲得處理，陸相信機會好微。畢竟荃灣地區好多小巴站頭嘅路線牌破損，雖然提咗運輸署要敦促營運商修理，但只一味話「Noted」（已悉）而冇去做，其他如巴士班次不足或脫班嘅問題，運輸署好多時都係「行貨」回應，予人感覺消極。陸又話冇咩興趣邀請署方實地視察，因為佢哋到場前一定先洗「太平地」，以致實地視察當日一定冇事發生。

荃灣多個小巴站頭路線牌出現破損嘅情況並無改善。 陸靈中 羅淑佩