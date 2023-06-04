澳門消息：澳門騙案又一宗 男子受「女網友」游說 投資虛幣「獲利」 落疊加碼終失逾37萬

【本報訊】澳門騙案不斷，一名40多歲澳門男子，今年3月底透過交友平台認識一名「女網友」，保持聯絡至4月下旬，對方游說他投資虛擬貨幣。事主認為有利可圖，按指示下載「幣安」程式，並投資5,600多美元（約4.5萬澳門元），經一番操作後，成功賺錢。

要求取款 被索「解凍費」

隨後對方又稱有「內幕消息」，着事主轉用另一平台加大投資。事主因經歷賺錢，不虞有詐，將「幣安」帳戶內的虛擬貨幣轉至另一平台並加碼投資。直至上月15日，事主因急需用錢，要求提現，平台「客服」卻指事主之前「操作錯誤」，導致帳戶被凍結，需支付「解凍費」才可以提現。事主方起疑心，要求退款但不果，懷疑受騙遂報案，報稱損失46,500多美元（約37萬澳門元）。