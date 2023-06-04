涉向巴士女客自瀆 無業男提堂須還押

打爛車窗逃 另被控刑毀 無業男子上月涉嫌在雙層九巴的下層，向一名女乘客露械自瀆，之後跑上巴士上層，以玻璃手錘打爛車窗，並從破洞跳出車外逃去。懷疑涉案男子日前被捕，被控刑事損壞及作出有違公德行為罪，昨被押解西九龍裁判法院應訊。被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至7月14日再訊，屆時會轉往九龍城裁判法院處理，期間被告須還押。

23歲被告陳子傑，控罪書上報稱無業。事件發生後，執法部門展開追查，鎖定懷疑涉案人士，結果在本月1日拘捕被告，檢獲一些證物，並正式落案起訴他兩項罪名，至昨將他帶上法庭。

7‧14再提訊 期間懲教署看管 被告被控於2023年5月17日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X線（屯門往佐敦方向）巴士上，無合法辯解而損壞九巴63X線上層車廂兩塊玻璃，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。他另被控在同日同一巴士上，作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即在女子X面前展示其生殖器部位進行手淫。

控方申請讓被告暫時毋須答辯，將案押後至7月14日再訊，以等候執法人員進一步調查。控方反對被告保釋。辯方不反對押後，但有保釋申請，並提出一些保釋條件讓法庭考慮。裁判官聽罷雙方陳詞後，最終駁回申請，拒絕讓被告擔保外出，下令他還押懲教署看管。案件編號：WKCC 2399/2023