私家車攔腰撞 的士女客拋出馬路

【本報訊】昨日凌晨零時許，一輛載客新界的士，沿元朗錦田公路往元朗方向行駛，當駛至近高埔村對開，的哥疑因行錯路掉頭，期間被隨後駛至、一輛載乘兩名男子的私家車攔腰撞向右車身，的士後座女乘客疑因沒有繫緊安全帶被拋出車外。

旅巴七人車互撼 兩司機傷 救援人員接報趕至，發現被拋出車外的姓林（31歲）女乘客清醒，隨即把她由救護車送院救治。執法人員封鎖現場，涉事私家車安全氣袋彈出，兩名分別姓張及姓文（34及44歲）男乘客報稱受傷，他們在救護車接受治理後毋須送院，意外原因有待進一步調查。

另外在相若時間，一輛載有近30名乘客的旅遊巴士沿大埔汀太路行駛，期間一輛七人車從油站駛出。現場消息指，由於當時慢線有車輛停泊，七人車遂駛入二線，結果兩車懷疑收掣不及導致相撞，七人車繼而撼向路旁花槽。旅遊巴左車頭損毀。

救援人員接報趕至，旅遊巴姓曾（32歲）司機及七人車姓張（23歲）司機均報稱受傷，他們在場接受敷治後，再由救護車送院治理。