昨午34.3℃ 黃色暑熱警告兩小時

【本報訊】高空反氣旋為本港帶來晴朗及酷熱天氣，勞工處昨日下午1時發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高。該處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。直至下午3時，勞工處取消警告，歷時兩小時。

今市區氣溫料最高34℃

勞工處表示，當發出工作暑熱警告時，僱主須在警告生效期間參照《預防工作時中暑指引》提供的準則和建議，為處於戶外或沒有設置空調系統的室內工作環境的僱員，根據其工作的勞動量和其他相關熱壓力風險因素所作出的評估，並在合理地切實可行的情況下按不同級別的工作暑熱警告每小時安排適當的休息時間，以減低僱員中暑的風險。僱員如出現熱疾病的症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、惡心，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知僱主或主管。