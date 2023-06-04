美食市集人流疏 安排不周嘗苦果

欠創意活動商品 場地無風扇降溫 為推動經濟，政府推出的「開心香港」美食市集昨舉行第3場。惟受連日高溫影響，排隊入場的市民不多，場內人流稍顯稀疏。有市民表示，天氣炎熱影響購物意欲，加上售賣的商品多為海味，形容活動安排「普通、無咩創意」。有參展商則自備風扇降溫，又預計冷藏食品銷情會較理想。

第3場「開心香港」美食市集一連兩日於觀塘海濱「VESSEL發現號」舉行，場內有逾65個檔戶。今次活動以美酒佳餚及亞洲美食為主題，不設門票，市民可免費入場。但受炎熱天氣影響，不少入場的市民汗流浹背，有人自備風扇及退熱貼降溫消暑。

市民汗流浹背 礙購物意欲 市民林先生首次到訪市集，但卻未有收穫。他指場內「都係賣海味個啲，普普通通，無咩特別」，直言產品不合心水；加上天氣酷熱，影響購物意欲。他建議加裝風扇降溫。

而另一同為首次到訪市集的市民林太，則帶小朋友前來感受氣氛。她說，場內商品雖然未有好大折扣，但價格尚算合理。她買了兩杯果汁，花費約50元，她表示今次入場沒有預算，「見到啱就會買」，期望可與孩子盡興而歸，預計將選購飲品、零食為主。

至於首次參展的酒商崔小姐認為場內氣氛良好，相信配合炎熱天氣，冷藏產品的銷情會更理想。她預計每日銷售額有望破萬元，期望能夠為品牌帶來良好宣傳效果。另一售賣馬來西亞食品的商戶鄧小姐，第二次參展，她表示今次大會為商戶加裝簷篷，與上次安排相比下較為完善，而她亦有自設風扇降溫，對天氣影響生意額憂慮不大。