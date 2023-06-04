推進社區共融 35大專生獲嘉許

【本報訊】平等機會委員會昨日舉行「平等機會青年大使計劃」嘉許典禮，35位大專生獲嘉許。計劃的目的是招募大專院校學生成為「平等機會青年大使」，透過體驗式學習活動，讓他們了解不同群組及族群的生活，從而提升他們對平等機會的認識和體驗，同時亦培養他們多元和共融的精神，鼓勵他們在校園和朋輩間推廣平等機會的訊息。

過去半年，青年大使參與了多個體驗式學習活動，包括學習反歧視條例；與殘疾健兒一起進行體育活動，學習成為視障和聽障人士的領跑員；參觀導盲犬訓練學校，學習如何引領視障人士，領略導盲犬如何充當視障人士的良伴；參加僱用殘疾人士及少數族裔人士的企業開放日，認識企業推行的多元、平等和共融政策；參與社區多元文化之旅，體驗華人社會的文化和習俗，並了解少數族裔的傳統和宗教等。

參與平等機會青年大使計劃 不少青年大使均表示，計劃豐富了他們的經驗，不只是紙上談兵，還透過親身體驗加深對多元、平等和共融的體會。有青年大使更指，參加「平等機會青年大使計劃」只是一個起點，他們會把在活動學到的知識和平等共融的理念，在不同的平台傳揚下去。

主席朱敏健表示，平機會於去年10月首次推出計劃，與當局的青年發展政策一致，就是培養青年人的正向思維和價值觀，讓他們認識多元共融的價值，了解不同社群的需要，為構建共融社會出一分力。