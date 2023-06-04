統計習作比賽 近千中學生踴躍參與

【本報訊】香港統計學會「2022/23年度中學生統計習作比賽」頒獎典禮，昨日於香港青年協會大廈演講廳舉行，由政府統計處處長余振強擔任主禮嘉賓。今屆比賽反應熱烈，共收到來自約950名中學生的237份作品，作品題材十分廣泛，參賽學生善用官方統計資料作為主要數據，以分析及探討本港的社會及經濟事務。

余振強致詞時鼓勵同學繼續在日常生活善用數據和統計方法了解社會狀況，以及發揮其分析能力和創造力，貢獻社會。多年來，政府統計處籌辦和參與多元化的學生活動，促進學生全人發展，協助他們建立社會及公民意識，為培育出可承擔發展重任的未來棟樑出一分力。

鼓勵正確運用統計數據

本年度的中學生統計習作比賽已是第37屆舉行。政府統計處處長擔任比賽的名譽贊助人；歷年來，不少政府統計處統計師職系人員以香港統計學會會員的身份積極參與中學生統計習作比賽的籌備及專業評審工作，致力提高中學生的統計素養，加強統計在社會的應用和重要性。該比賽旨在提升中學生對研究方法、統計數字和統計技巧的興趣，鼓勵學生透過正確運用統計數據，以科學和客觀的方法認識香港社會，以及啟發學生的公民意識。