議員倡拆牆鬆綁 賦予中醫轉介權

【本報訊】本港中醫藥發展落後，議員楊永杰早前確診新冠病毒，全賴中醫治療和調理。他認為，過去長達3年的新冠疫情，中醫保健良方尤其重要，但根據《輔助醫療業條例》中醫未被賦予擁轉介權，收入更遠低於西醫，故邀請議員陳永光一起探討本港中醫藥發展，期望政府能盡快為中醫藥發展「拆牆鬆綁」，實現中西醫「同工同酬」。

指薪酬待遇遠遜西醫 陳永光指，現時《輔助醫療業條例》未賦予中醫師擁有轉介權力，多年來，香港註冊中醫學會與中醫專科發展工作組一直積極向政府爭取，盡快修訂《輔助醫療業條例》，讓註冊中醫師獲得與普通科醫生的相同轉介權。

面對本港中醫師薪酬待遇遠低於西醫，陳永光表示，中醫師及西醫同為修讀6年課程，惟畢業後薪酬差天共地，例如西醫起薪點高達5萬至7萬元；護理學系為4萬元；中醫師則只有2.7萬元，令不少中醫師「心理不平衡」。他強調，中醫師同樣接受足夠的專業訓練，有能力處理各種病症，疫情下更凸顯中醫藥治療作用，期望未來中醫師可與西醫可以「同工同酬」。

陳永光亦提到，香港法例賦予香港以純中醫作治療，故此在過去數十年間香港中醫都被視為最傳統及純正的中醫治療。中醫藥一直在基層醫療發揮巨大作用，把中醫藥納入公營醫療系統，於每間醫院設立中醫藥部門，相信能有效分流急症室病人及減少輪候時間。他認為隨着本港首間中醫醫院將於2025年落成，並主要提供純中醫、中西醫協作形式的臨床服務，不僅能成為本港傳統中醫藥服務旗艦，更是中醫藥發展的重要一步。