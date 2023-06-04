5巴新收費未實施 當局預期再申加價

【本報訊】政府批准5間巴士公司加價，本月18日起實施，加幅介乎3.9至7%，屆時大部分路線加5毫至1元。運輸及物流局局長林世雄表示，在考慮社會復常後的全面數據，以及平衡巴士公司財政可持續性及市民負擔後，批准經調整後的加幅；當局又會積極與巴士公司研究非票務收入，包括在車站增設集運儲存櫃，以及將巴士車廠的充電裝置開放使用等。

林世雄昨日在電台節目稱，疫情期間巴士乘客量下跌，巴士公司去年申請加價時，本港仍未復常，因此提出加價50%或劃一「加兩蚊」等。直至今年1月起，本港全面恢復通關，乘客量逐步回復，當局在考慮社會復常後的全面數據，以及巴士公司服務質量等一籃子因素後，最終公布加幅，而加幅已盡量減低對市民的影響，並維持巴士公司財務可持續性。

對於多條渡輪航線亦申請加價，林世雄表示會檢視最新數據，研究合理加幅，亦會協助船公司增加非票務收入等。在社會復常後，本港的旅客量、口岸及機場運載量仍未回復至疫情前水平，他相信要經一段時間穩定期，但預料期間不同公共運輸公司或會再度申請加價，政府會為市民把關。

稱高調截查$2乘車優惠 對於社會有聲音指兩元乘車優惠被濫用，增加庫房負擔。林世雄表示會不時審視政策情況，並透過高調執法及截查，加強打擊濫用，另外亦會透過宣傳，希望合資格的長者乘車時，選擇適當的路線，避免「長車短搭」。