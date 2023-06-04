將軍澳3過渡屋月租$2500起
【本報訊】過渡性房屋項目近年成為不少劏房戶的「上樓」目標。基督教家庭服務中心昨日推出3個新過渡屋項目，並由即日起至6月30日公開接受報名。3個新項目均位於將軍澳市中心，分別名為「賢庭居」、「邑庭居」和「寶庭居」，合共提供1,079個包括一至二人、3人、4人及無障礙單位，租金由2,500元起。「寶庭居」及「賢庭居」預計將於今年8月至9月陸續入伙；而「邑庭居」則預計於12月入伙。
4層樓無電梯 最快8月入伙
服務中心昨日舉行新過渡屋項目簡介會，標榜3個新項目地理位置方便，屬20分鐘步行生活圈，其中「賢庭居」位於唐賢街；「寶庭居」位於寶琳北路；而「邑庭居」則位於寶邑路，只需20分鐘步程內就可到達不同配套設施，包括港鐵站、商場、學校、體育館等。3個項目均樓高4層，不設升降機，每個單位設浴室、煮食空間、熱水爐、抽氣扇等基本設備。
租金方面，「賢庭居」及「寶庭居」的租金相若，以一至二人單位為例，一人申請者每月只需2,500元；而4人單位則每月需4,900元。「邑庭居」因應單位面積較大，故租金亦有所調整，以最細的二人單位為例，實用面積為123平方呎，租金為每月3,300元；而4人單位實用面積約265平方呎，每月需5,350元。
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