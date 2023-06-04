醫健：齒生有你：牙醫唔止洗補剝 牙科分八個專科（上）

不少人以為牙醫只是洗牙、補牙和剝牙，其實牙醫負責整個面頜範圍的口腔甚至顎骨和關節的問題。此外，亦有不少人以為口腔細細，平時到診牙科醫生便可把口部問題全部處理。其實不少病人的口腔問題涉及好幾個牙科專科，因此全科牙醫跟各專科醫生不時通力合作，令病人獲得最佳的治療方案。那牙科究竟有多少個專科？而該些專科醫生的主要診治範圍又是甚麼呢？一連兩個星期天為大家介紹。

香港牙科醫學院認可的牙科專科包括：社會牙醫科、家庭牙醫科、牙髓治療科、口腔頜面外科、牙齒矯正科、兒童齒科、牙周治療科和修復齒科。

社會牙醫學專科旨在促進個人和社區的口腔健康，透過有組織的社區活動去預防及控制口腔疾病。此專科醫生會了解影響健康的行為和環境因素，他們會找出社區面對的牙科公共衞生問題，有助制訂和檢討口腔健康政策和計劃。他們會向公眾推廣口腔健康，例如舉辦口腔健康教育活動、進行牙科科學和研究，以及管理牙科服務項目等。

家庭牙醫學專科為病人和其家人提供全面及連貫性的牙科醫療服務。此專科牙醫注重口腔健康教育和預防牙患，他們能運用各牙科分科知識，了解病人及其家人的口腔和身心健康狀況，從而善用醫療資源，改善病人身心健康和生活質素。

牙髓治療專科醫生主要處理複雜的根管治療（俗稱杜牙根），例如患者以前已杜過一次牙根，但復發，又或是牙根管鈣化或非常彎曲，甚至需要接受牙腳尖切除手術。

口腔頜面外科專科醫生的診治範圍涉及口腔、頜面和顎骨的手術，例如處理高危的智慧齒手術、面骨畸形例如下顎生長過長（俗稱倒及牙）、面部不對稱和兔唇裂顎等。他們亦處理嚴重的牙骹病和口腔病變，例如水瘤、良性或惡性腫瘤切除等。下期再跟大家講解另外四個專科的工作。

部分資料來源：香港牙科醫學院網頁

香港大學牙醫學院助理院長（對外事務）梁耀殷醫生、香港大學牙醫專科診所總監林思齊