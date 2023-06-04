已接種3劑新冠疫苗者 不足一成人願打流感針

【本報訊】中文大學公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，只有約一成已接種3劑新冠疫苗的受訪者會考慮接種第4劑疫苗，而願意接種流感疫苗的更低於一成。因為市民已經3年沒有經歷流感高峰，不少人對流感的免疫力大減，加上廢除口罩令等措施，他建議做好預防措施，以免令醫療系統不勝負荷。

由郭健安團隊進行的調查發現，約76%已接種3劑或以上新冠肺炎疫苗的受訪者中，只有大約10%表示會接種加強劑。其中55歲以上，被視為新冠及流感高危群組的受訪者，雖然毋須付費接種新冠加強劑及流感疫苗，但願意接種新冠加強劑或流感疫苗的比率仍相當之低，分別為12.8%及8.3%。

混合免疫能防新變種 他又認為，感染也絕非壞事，如果市民再接種疫苗，有混合免疫保護時，即使在旅行時遇到新的變種病毒，也會非常安全。流感方面，他相當擔心流感在接下來的冬季對市民帶來威脅，畢竟市民已經3年沒有經歷流感高峰，相信大部分人對流感的免疫力，在缺乏抗體訓練及低流感疫苗接種率之下，也會比較低。

參考今年4月份的流感嚴重個案，大多數都是長者及小朋友，因此市民也可以預示到，當市民逐漸除去口罩時，流感病毒又再一次活躍的時候，將會對醫療系統帶來沉重挑戰，他建議做好足夠預備，以免醫療系統受到衝擊。