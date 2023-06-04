專家：第6波疫情橫行 澳紐流感殺埋身

新冠確診已見頂 料高位徘徊數周 本港新冠肺炎確診個案增加，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，確診人數較多，不少是首次或二次感染，可以視為第6波疫情；數據顯示這波疫情已見頂，現在高位徘徊，料再持續數周後才會回落。而新一波流感或將殺到，去年冬季南半球的流感爆發嚴峻，澳洲及新西蘭已進入冬季，相信會有個案流入香港，因此6至9月需留意會否有新一輪夏季流感出現。

許樹昌表示，新冠肺炎在3年間已成風土病，「可以話轉去另一個階段」，估計患者以輕症為主，可當作一般的呼吸道感染，同時根據世界衞生組織建議，毋須再高度戒備。近日不少港人感染變種病毒株XBB，部分為首次或第二次感染，他形容為爆發第6波疫情，惟確診人數已見頂，正在高位徘徊，預料持續多數星期後回落。

不過，他指現時是輕症多、重症少，因此不必理會新增感染數字，加上政府已不再要求市民強制申報確診個案。本港無必要效法澳門，重新公布每日新增確診感染新冠病毒個案數字，因世衞已宣布新冠疫情不再構成「國際公共衞生緊急事件」。

他又說，今年流感來得遲，因3月才取消口罩令，流感高峰期在4月6日才出現，到5月20日已結束，時間上比以往流感高峰期需要4至6星期到頂，6至8星期才回落為短，主因是很多市民仍有戴口罩及勤洗手。

倡非高危組別等待新疫苗 接種疫苗方面，他指世衞已建議藥廠以變種病毒株XBB製作疫苗，估計年底推出，非高危組別市民可等待新疫苗。由於變種病毒株XBB表面的棘蛋白有巨大變化，免疫逃逸強，第一及第二代疫苗的保護效能大打折扣，但接種後仍可產生T細胞反應，有效減低重症或死亡風險。