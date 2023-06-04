斬人案 倘受困擾 宜暫停參與討論

【本報訊】鑽石山發生駭人斬人事件，相關片段在網絡及社交媒體廣泛流傳，引起廣泛市民關注討論。香港心理學會臨床心理學組表示，相關報道、資訊或會令市民不安、情緒困擾，甚至出現壓力反應；提醒市民多留意自己及身邊人的身心狀態，若發現對報道內容感不安或出現壓力反應，建議先暫時停止參與網上討論；若相關反應持續逾月，則應及早向專業人士求助。

多關心身邊人反應 學會表示，重複接觸到關於案件的圖片、影像或報道，身心會出現短期壓力反應屬自然和正常，但一般來說，隨着停止接觸相關資訊，投入生活和日常活動，反應便會慢慢平復；呼籲市民毋須為此過分擔心，但亦應多留意自己及身邊人的身心狀態。

學會續稱，若發現自己對報道內容感到強烈不安，或出現壓力反應，應盡量減少在社交媒體打開有關貼文，並停止參與及關注網上討論，以及明確地向身邊人表示不想討論事件；同時亦可嘗試以不同方法抒發情緒，例如音樂、運動等。至於市民若發現身邊人持續出現壓力反應，則可嘗試安靜耐心陪伴，並多聆聽和肯定對方感受，容許對方表達和抒發情緒。

如果身心壓力反應強烈，並持續超過一個月，甚至影響到日常生活，便有可能出現急性壓力反應，應及早向合資格的專業人士尋求協助。而本身有情緒困擾的人士，更應多留意自己的心情及作息睡眠等變化，避免過分關注案件的詳細情節。