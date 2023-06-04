醫管局設24小時情緒支援熱線

【本報訊】鑽石山荷里活廣場發生斬人命案，轟動全城。醫院管理局表示，注意到社會上流傳有關事故相片及影片，部分曾在現場目睹意外或在網上瀏覽過事故片段的市民，可能會出現不安情緒，因此，醫管局精神健康專線準備就緒，24小時為市民提供情緒支援服務，市民如有需要，可致電2466 7350尋求協助。

毋須預約 感不安應求助 醫管局表示，若市民出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應。由於每個人出現的反應不同，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助。

醫管局精神健康專線24小時運作，毋須預約，現已準備好為市民提供情緒支援，有專業醫護人員提供適切協助，如市民有需要便可致電求助。醫管局會加派人手全力為有需要的市民提供情緒支援，協助受影響市民盡快處理不安的情緒，並對兩名死者的家人致以深切慰問。

醫管局又稱會配合政府政策，檢視精神科病人治療、康復服務和流程，以期進一步優化精神科服務；亦會與精神健康諮詢委員會和其他精神科服務相關持份者保持密切溝通，探討如何以更加綜合、安全和全面的方式應對精神健康有關事宜；以及因應社會對精神科服務的不同需求，為有需要的病人提供合適的支援。