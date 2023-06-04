嫌嘈失常嚇煞鄰居 美孚24歲仔雙刀拍門

管攻擊性武器被捕 患有思覺失調、居於荔枝角美孚新邨的90後青年，昨日上午疑乍聞屋外傳來異響，期間因不堪困擾，竟手持雙刀逕向鄰居拍門投訴，鄰居惶恐不安緊鎖門戶，直至青年棄刀落樓用餐，始敢報案求助。執法部門接報，派出大批人員趕至搜捕，最後在大廈對開拘捕青年，同時在其單位檢走涉案菜刀，事件中幸無人傷，疑犯其後由母親陪同送院檢查。

事發於昨日上午約11時，一名身穿睡衣、手持兩把菜刀的青年，被發現在美孚新邨3座一低層走廊來回踱步，期間更用菜刀，大力拍打多個單位大門，滿腔怨憤直指屋內人「好嘈」，其中兩名鄰居察覺門外異狀，當下不敢輕舉妄動，只好屏息靜觀其變。未幾，有人表示要「落街食早餐」，轉身回家棄下雙刀，並且換上便服後離開，有鄰居驚魂甫定後，隨即報案求助。

人員荷槍實彈持盾搜捕 鑑於鑽石山荷里活廣場的殘暴斬人慘劇衝擊全港市民，恐怖血腥的行兇片段在腦海中揮之不去，執法部門接報後，隨即派出大批人員嚴陣以待，部分人員更荷槍實彈，穿戴頭盔及防彈背心等全套裝備，亦有人員手持盾牌趕至搜捕，同時召來多輛救護車到場戒備。

親友哭喊「咩事呀 做咩呀」 人員起初未見涉案青年蹤影，其後透過報案人提供的資料，得悉他和家人住在上址一個單位，隨即在附近一帶兜截，其後在大廈對開截獲一名懷疑涉案的24歲青年，經初步調查後，以涉嫌「管有攻擊性武器」把他拘捕，同時在其住所檢走涉案的兩把菜刀。據了解，被捕男子有兩年思覺失調紀錄，他其後由母親陪同送院檢查，事件中無人受傷。

現場消息指，疑犯被制服時身處地下大堂對開的封鎖線範圍，人員首先要求他放下身上的袋，再舉腳將之踢走，然後喝令疑犯「趴低地下」，疑犯依照指示蹲下，繼而雙掌撐地呈跪伏狀，人員隨即要求他「趴低、成個趴低！」待疑犯胸口貼地俯伏在地，便派出一人制住其下肢，其餘3名同袍合力替他鎖上手銬。疑犯一名女親友身處現場，目睹過程不禁哭喊：「咩事呀？做咩呀？」她其後由人員帶到一旁安撫。

有醫生指出，香港有最少2.5％人口患思覺失調，其病徵是思想及言語混亂，有妄想及幻覺，病患者會出現被監視或被迫害的想法，同時會感覺、或聽到一些其他在場人士無法感受到的事物或聲音。因此，患者病發時會因幻聽和妄想影響判斷，亦有可能隨意做出越軌行動，但是否因病犯案則值得商榷，有待相關部門作進一步調查。