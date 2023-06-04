擸圓櫈扑頭對峙 廚工挺身抗疑兇

【本報訊】荷里活廣場血腥斬殺案全城震驚，惟事發時有英勇廚工毫無畏懼，擸起圓櫈與疑兇對峙兼扑頭阻止，另有救傷隊員在疑兇近在咫尺下，挺身而出爭分奪秒救人，為這宗慘劇譜上點點人性光輝。據在酒樓任職廚師的64歲「輝哥」憶述指，事發時他在酒樓晚膳，期間聽到有小朋友尖叫，起初不以為意，其後聽到有人大喊「斬人」，他隨即跑出商場走廊，只見疑兇持刀襲擊女事主。輝哥未及細想，隨手取起酒樓門口的圓櫈跑向疑兇。此時，疑兇站起持刀相向，輝哥本能地以圓櫈扑向疑兇額頭。

施救男不知疑兇近在咫尺 輝哥形容當時疑兇神情愕然，但沒有還擊，當他再用圓櫈扑多對方一下，疑兇便走到商場指示牌旁嚎哭，「喊得好淒涼」沒有離開，估計疑兇那刻突然「頭腦清醒」。輝哥則從旁觀察，以防疑兇再次傷人，直至救援人員到場。輝哥謙稱不是見義勇為，亦無能力奪刀，只希望阻止疑兇傷害其他人。他又承認扑打疑兇是一時衝動，並無顧及自身安全，因此遭家人責備。

救人英雄中，其中一人是聖約翰救傷隊及童軍成員，他表示救人一刻不知疑兇近在咫尺，其後始意識到與對方相距僅約10米，期間疑兇持刀冷眼凝視。他憶述指目睹傷者情況危急，故此未有理會其他事情，一心只想救人。另有數名市民奮不顧身替傷者施救，無奈兩女事主最終不治，有網民對他們的義勇行為致敬，形容他們是英雄。

市民自發帶鮮花到場拜祭 昨晨不少市民帶同鮮花到商場悼念死者，有人上香拜祭，另有佛教徒進行儀式超度死者。據現場化妝品店姓蔡女職員表示，「睇到案發經過非常驚恐，片段至今仍在腦海浮現」。目擊案發經過的食品店姓黃女職員稱，「成晚都不能安心」。市民黃先生則對慘劇感到震驚，質疑本港治安是否出現問題，連「市民行商場都會出事！」他又指精神病患者出院後，當局應要加強跟進。荷里活廣場表示，對兩名市民在廣場內不幸遇襲喪生深感難過。由昨日起，商場將暫停舉辦推廣活動一星期。