青年中年發病高峰 精神分裂未必有仇恨傾向

【本報訊】今次事件引起大眾關注精神病人是否有暴力傾向，有精神科專科醫生強調，患精神病不等於一定有仇恨傾向，患者涉及暴力事件非常罕見。妄想型精神分裂症屬嚴重精神病，患者因出現一些非事實的想法，例如「覺得有人要害自己」而失去理智，但患者可能會因而不敢外出、搬屋或尋求協助等，做出暴力行為的情況「好少見」，呼籲市民毋須過分擔心，更不要因單一事件而標籤精神病人，因病人自身也是受害者，受疾病之苦影響了行徑。

想法脫離現實 妄想被害 精神科專科醫生莊勁怡表示，精神分裂症屬嚴重精神病，在本港發病率僅1%，患者男女比例相近，10多歲至20歲，及40歲至50歲均是發病高峰期，以青少年時期發病尤為多，與腦部發育有重大關係，例如因腦部出現病變而導致。

她解釋，妄想精神分裂症病徵包括出現幻覺及幻聽，令想法脫離現實，例如會妄想被迫害，「有時就算有人同佢講道理，解釋佢係諗多咗，但患者未必理解及分析到。」

她指患者受妄想影響，行徑或會與常人不同，例如可能會發脾氣「丟嘢」，亦有患者因害怕別人傷害自己，而有行動想保護自己，惟不一定是暴力行為，可能會躲藏起來。就今次事件而言，她認為雖然確定患者有精神問題，惟「未必完全因為精神病搞到咁，可能同疑兇個人經歷有關，導致有咁重仇恨心去傷害人。」

她又提到，精神病有輕重之分，若遇上嚴重患者，醫生會安排較密集的覆診、處方較進取藥物控制病情，亦會協助患者尋求社區支援服務。精神病患者若及早求醫診斷，亦可以痊愈，生活與常人無異，她期望社會不要因今次事件而標籤精神病病人必定有危險性，擔心會令患者因害怕被歧視而不敢求醫及求助。