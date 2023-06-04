同性密友死得冤枉 陰霾處處全城恐慌

商場隨機斬人 兇手臨近覆診 前日在鑽石山荷里活廣場發生的血腥謀殺案，被捕疑兇患有妄想精神分裂症多年，據悉曾因襲擊家人被判入院治療，其後需定期覆診。據悉，他原於本周二覆診，詎料覆診前竟獨自買刀，涉嫌斬殺兩名並不認識的妙齡女子。無辜命喪刀下的兩人為同性密友，家人對她們慘死均悲痛莫名，其中一人的母親更要求當面質問疑兇。另在案發不足24小時內，昨日美孚有青年持雙刀拍打鄰居大門引起居民恐慌。香港瞬間變身「國際大刀會」，生命安全受威脅下，全城市民難免惶恐不安。

在荷里活廣場涉嫌謀殺兩名女子被捕的疑犯姓司徒（39歲），據悉他有一兄一姊，與雙親同住慈雲山一公屋單位，一家三口均靠綜援維生。疑兇約10年前開始失業，至今沒有工作，期間終日在家打機，且少見朋友。

3年前襲擊家人 入住小欖 消息稱，疑兇3年前曾襲擊家人，其後被揭發患上妄想精神分裂症，被送入小欖精神病治療中心，其後被判入葵涌醫院留醫接受治療。同年12月疑兇出院，惟仍需每隔3個月到醫院精神科覆診，上一次覆診日期相信為今年3月初。

消息又指，至今年年初，疑兇被發現情緒不穩，脾氣變得暴躁且容易激動。另外，疑兇原本於本周二到醫院覆診，詎料覆診前4日即上周五，有人在荷里活廣場二樓一間家品店，購買一把約12吋長魚生刀後登上商場三樓，持刀襲擊兩名女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲），其中方女被連捅胸腹近30刀，劉女則被人按在地上，用刀狂插背部及手部，兩人送院搶救惜傷重不治。

死者母親質問疑兇：點解咁做 據了解，方曉彤與劉繼禧家境一般，方女生前在餐廳任職，每月給母親5,000元家用，母親形容愛女好乖好孝順，且極有愛心，喜歡動物及小朋友。方女早前搬離與家人同住的彩虹邨寓所，並與他人租屋同住，她平時較少回家，主要透過手機通訊軟件與母親聯絡。方母對女兒遇害直言感到心痛、無助和不知所措，案發後她趕到醫院了解，可惜只見到愛女冰冷的遺體。方母最希望當面質問疑兇「點解要咁做」，同時希望政府多些關注精神病人問題，避免再發生同類悲劇。方女身後事則由朋友協助，骨灰擬在家中安放。

兩死者於大埔龍尾村同居 至於另一死者劉繼禧，消息指其父母已離異，母親後來再婚，生前她與母親、繼父及繼妹居於將軍澳景林邨。劉女讀到中四輟學，其後做過餐廳侍應、樓面及廚工，最後於尖沙咀一間髮型屋任職髮型師，同時在附近一間酒吧兼職侍應。據了解，劉女於該酒吧認識方女，其後二人發展成密友並於大埔龍尾村同居。案發當日，方女攜同劉女出席九旬祖父的生日飯局，方女下班後即會合劉女，二人並趁開席前在商場閒逛，詎料雙雙捲殺身之禍。方母驚悉噩耗後，未敢把事件告知年近古稀的家翁，只能在飯後始趕至醫院了解。

另外，社會福利署表示關注事件，並指被捕男子有定時覆診和接受治療，亦為社署醫務社工跟進的個案。事發後，社署社工已聯絡其家人及提供情緒輔導，將繼續與家屬保持聯絡，按其福利需要提供適切協助。至於兩名不幸離世的女死者，社署亦已聯絡其家人，並會提供一切所需協助。