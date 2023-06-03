笑看天下：同拜登有仇 投他一票

拜登2021年1月20日就任總統，成為就任時年紀最大嘅美國總統。拜登上任兩年多，老朽印象較深刻嘅係，佢久不久就要喺白宮下半旗，哀悼死於槍擊嘅遇難者；另一個係佢久不久就會喺公開場合躀一躀或仆一仆。

嗱！現年80歲嘅拜登，今個月一號又喺人前仆倒。從影片可見，佢喺科羅拉多州美國空軍學院嘅畢業禮上，向最後一名學員頒授文憑後走回座位時，突然喺台上跌倒，在場3人立即將佢扶起，拜登隨後伸手指一指地上嘅沙包，似乎在說畀佢絆倒，幸好並無大礙，可以自己行去座位。老朽自己經驗，儘管年輕時係田徑好手，追風少年，如今人老，最先壞嘅就係雙腿，膝頭哥無力，容易失平衡跌倒；老人家肌肉流失，膝頭哥磨損，踎低都不容易一下子可以自己站起來，喺體能上冇得再認叻，攀高爬低可免則免，換個燈泡最好都係叫後生嘅代勞！

拜登跌倒並非新鮮事，2021年3月，佢喺亞特蘭大發生嚴重槍擊案後到訪當地，回程登上空軍一號專機時，曾一連跌倒3次。白宮發言人事後稱當時「好大風」，強調拜登健康冇問題。最近一次係上月中，佢喺日本廣島出席G7峰會嘅活動，喺嚴島神社落樓梯時亦一個踉蹌，差點又摔一跤！拜登嘅一跌一仆又一跌，不禁又令人懷疑佢嘅健康。

美國已故前總統小羅斯福有句名言：「制約我們認識明天的唯一因素是我們對今天的懷疑。」拜登已宣布競逐連任，如果佢成功連任，到任期完結時已經係86歲。民調亦顯示拜登不應再次競選，主要都係認為佢太老。一個80歲嘅老人，治理世界第一軍事強國，所要兼顧嘅事情太多了，年紀大不能不說是一個障礙。老朽忠告美國選民，如果你哋同拜登有仇，就投他一票吧！