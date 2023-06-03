冰鑑春秋：台灣武裝正在被破解

烏克蘭宣揚已久的「春季大反攻」確定黃牛，夏季會不會出現大反攻，還在未定之天；俄烏雙方似乎進入消耗戰階段，彼此以無人機與導彈攻擊對方設施。不過有一個少有人注意的現象正在悄悄發生，那就是雖在萬里之外，但台灣的武裝卻正在被破解。

俄羅斯本想挾雷霆萬鈞之勢兵臨基輔，迫使烏克蘭簽訂城下之盟；然而烏軍的抵抗超乎俄軍預期不說，俄軍的蹩腳作戰顯示不僅在戰略上完全失準，戰術上更是呆板僵化，軍事將領對現代化高科技戰爭的理解貧乏，以致攻勢屢屢受挫，形成現在僵持的局面。不過，俄軍顯然正慢慢從戰爭的磨練中記取教訓，逐漸擺脫過時打法，開始熟悉運用現代化科技，讓戰爭進入新的形態。

烏克蘭過去用無人機、刺針導彈、標槍導彈加上靈活的戰術運用，所形成的不對稱作戰優勢已經不再。反倒是俄軍大量運用廉價的無人機，騷擾破壞烏克蘭愈來愈捉襟見肘的防空能量，並將巡航導彈、高超音速導彈及無人機交互運用，讓美製愛國者防空系統都難以防禦，還用電戰部隊干擾GPS導航，讓HIMARS精準火箭彈系統也無法像過去那樣順利擊中高價值目標。這或許就是烏克蘭春季大反攻始終無法集中足夠能量、不斷推遲的重要因素。

烏克蘭正在使用的刺針導彈、標槍導彈、愛國者系統、HIMARS系統、GPS導航、布雷車，乃至北約將提供的F16，都是台灣目前正在使用或是美軍想定要給台灣的武器。俄軍針對這些武器特化的戰術，不就等於正在破解台灣的防衞力量嗎？還沒開戰，武器性能與戰術就被對方摸清，正是陷入苦戰的原因，台灣若還是照着美軍的規劃走，恐怕未來結局也難以樂觀。