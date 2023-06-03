激濁揚清：防老美死纏爛打呃水吹

一連3天的「香格里拉對話」昨日起在新加坡召開，雖然外界預計俄烏戰爭、台海局勢會是今次亞洲安全會議的焦點，惟各界真正聚焦的其實是美國會否刻意製造防長奧斯汀與中國防長李尚福對話的機會，就像賭場裏那些「𢱑爛腳」，先以呃水吹方式令目標人物上釣，再從中漁利，是故不可不防。

雖然中方已拒絕了奧斯汀提出的中美防長會面要求，惟正如有報道引述新加坡國立大學政治學副教授指，沒有正式雙邊會晤不等於兩國不會接觸，尤其李尚福與奧斯汀將在很多會議同場，亦會在分組會議碰面，故此極有可能進行非正式對話。的確，這類擦身而過的機會多的是，它絕對不足以談出甚麼實質性成果，卻足夠供新聞官影相拍片，捕捉中方的冷淡回應，繼而進一步抹黑北京拒絕溝通、不講道理。

中國是否一如華府所打造的宣傳戰般拒絕溝通？根據美媒上月披露，中美兩國即使經歷了2月老美小題大做的氣球事件後，中方依然於3月派遣由前駐美大使崔天凱率領的代表團到美國首都華盛頓，與白宮國家安全顧問沙利文、副國務卿舍曼會面，雖然討論的議題為北京有意斡旋烏克蘭和平，但這已說明了中美仍然維持某種程度的對話。

究竟是哪一方胡作妄為導致今天老美擺出楚楚可憐相，只欠沒對中方唱出：「陪我講，陪我講出我們最後何以生疏？」這便得問問拜登上月在七國集團峰會後見記者，一句「愚蠢的間諜氣球」是否無謂了。如果中國氣球對美國真有龐大威脅，老美理應一早公布從氣球殘骸的調查所得，並正式與中方反枱；反之則應收聲，不再藉此渲染中國威脅論調，惟拜老頭就是明擺着的無事生事。面對易請難送的呃水吹𢱑爛腳，誰心軟誰便有所損失。