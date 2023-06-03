龍吟虎嘯：基辛格怎樣對付中國

美國百歲老政客、國際戰略家基辛格最近接受記者訪問，談了中美博弈、國運之戰的問題，要點有五：一是中國今非昔比，美國今非昔比，再以傳統方式打壓、遏制中國已經不靈；二是世界大變，美國二戰後制訂的「國際規則」需要改變，需要中國、俄羅斯、印度等「後起國家」參與改變；三是中美不應因台灣問題動刀兵，否則後果很嚴重，會引爆第三次世界大戰；四是中國千年至今都行儒家文化，從無稱霸野心；五是中國在發展中有些躁動，這會影響美國，但美國能用外交和軍事手段對付中國。

基辛格的這些看法，和美國的「政治主流」、「精英共識」格格不入，他們可以承認中美皆今非昔比，但絕不認為要改變傳統的對華打壓做法，不認為傳統做法已經失效；恰恰相反，他們要加大力度使用這些做法才能有效，特朗普和拜登都在這麼幹。美國的「政治主流」、「精英共識」，也對二戰至今由美國主導定出的「國際秩序」、「國際規則」，認為有需要改變的地方，但絕不許他國參與改變，只能由美國繼續一手包辦，以維護美國霸權利益。

美國的「政治主流」、「精英共識」，對中美關係採取的是玩火的態度，而不是避免戰爭的態度，他們認為台灣是打擊中國最好的棋子，在台灣引發戰爭能最有效打擊中國，為此美國正在準備不惜參戰。美國的「政治主流」、「精英共識」發起的對華國運之戰並非一時興起，並非只對中國發展眼紅，覺得中國搶了美國的市場，挑戰了美國的霸權，而是有着深刻的政治、文化、思想、宗教、價值觀、意識形態原因，他們一直把儒家文化扭曲抹黑為專制文化，和西方的民主、自由、價值觀相敵對，把儒家文化誣為有野心的霸權文化，為他們賊喊捉賊、打擊中國製造輿論。

基辛格比這些自以為是的傢伙要清醒得多，比他們了解中國、了解歷史，有戰略眼光。然而基辛格終究是美國政客，本能地會主張用外交和軍事手段對付中國。