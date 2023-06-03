坦言集：美國不易敗

美國以戰場上的戰爭來推動它的金融戰，屬兩個戰線同時出擊，互相呼應，以立於不敗之地。即使消耗龐大，卻是國家成本，一是美國的負債支出，二是烏克蘭的人命財產損失，兩者都不會傷美國的筋骨，且戰爭消耗轉化為GDP增長，烏克蘭的損失更有利美國資本乘機吞併。

戰爭的步伐為美國主導，配合美國寡頭金融集團的金融操作，牽動國際市場上的資本流動，美國更可大賺一筆；比起俄羅斯出售能源換取戰爭經費，更是無本生利。因此，在這樣的機制下，美國不會把戰爭停止，而是要將之延續，直至戰爭勝利。或如阿富汗，堅持二、三十年，最終敗退，卻可在別處挑起新的戰爭。

其他國家與美國抗衡的，若是把戰爭與金融戰分隔出來，沒有全盤的協調安排配合，不易逃避被美國打敗的命運。美國戰爭還有一個特殊因素，它是在外國土地打仗，盡量避免在本土作戰，目的是保存戰爭後援和後續力量，以發揮戰時經濟體制（國防工業）的優勢，繼續維持國內經濟貿易與金融穩定乃至民生安全。換言之，美國的戰略是保存本國經濟，用金融和武力破壞別國經濟，以便取勝，即使在國外的仗打得不好，它還有大後方的經濟作為支持。此所以在近年戰爭多次失利，美國還容易恢復，繼續開展新戰場，一如二次大戰時珍珠港被偷襲，不傷本土國防工業體系，可以反勝日本。

戰爭勝負除了速戰速決外，打的是經濟消耗戰。金融是突擊戰，可以即時取勝；陣地戰是持久戰，背後依靠經濟再生能力。美國今天的霸權勝於英國，英國一失印度（獨立）便真正戰敗，美國有龐大的後方領土與經濟礦產資源，因此霸權勝於英國，也可以一而再、再而三，不用戰場戰爭，單以金融與政治便可以把挑戰者蘇聯、日本，和今天的歐盟，不是打敗便是收服。打俄羅斯要用武力，金融戰與戰場戰爭配合，但還未到美國出兵之時，美國是用歐洲來打俄羅斯。歐俄同敗，下一步打中國，便是用日本，同樣會是消耗日本，也同樣地金融戰與戰場戰爭並用。

美國是百足之蟲，它的最後沒落只能是國內危機失控，金融戰與戰場戰爭無力推行。中俄與之鬥，在外只能防守，難以從金融與戰場打敗美國，便只能與美國國內分裂勢力內外呼應，才可馴服最後的帝國主義霸權。