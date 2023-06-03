政情：加博彩稅交二讀 馬會游說做足

今屆財政預算案為咗增加政府稅收，提出向香港賽馬會徵收為期5年、每年24億元嘅「額外足球博彩稅」，相關條例草案日前首讀及二讀辯論中止待續，並交付喺尋日舉行嘅內務委員會討論，需否就建議稅項而成立法案委員會。而結果就係該條例草案將會交番去大會恢復二讀辯論。

「回帶」至預算案公布之前，已經有政黨話要增加馬會博彩稅㗎啦，初時馬會對有關建議曾表示強烈保留，但後來有所讓步，其表現無疑係令人「驚喜」。畢竟一旦成立法案委員會，代議士好大機會提出收取年期更長、金額更高，甚至其他名堂嘅稅項。據了解，尋日舉行內會之前，馬會曾個別致電某啲議員，冀高抬貴手，唔好「乘勝狙擊」，避免成立法案委員會討論。