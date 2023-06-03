政情：愛國教育質優 梁美芬選定訪星洲

梁美芬

隨社會復常，立法會早前恢復往內地考察，而各個事務委員會亦將趁暑假休會期間，陸續進行外訪。其中，教育事務委員會早前仍就外訪地點而有所斟酌。至尋日開會，委員會主席梁美芬指早前已進行諮詢，建議9月外訪新加坡。

有關外訪地點，初時係以色列或新加坡，兩者擇一。梁美芬先前話以色列科技先進，而且家庭教育方面做得唔錯。另外，委員會同樣認為新加坡喺愛國教育方面有目標，以及會分階段教育。

經過一輪醞釀，委員會最終選定新加坡。梁美芬提到，有超過一半嘅議員同意去新加坡，故有此決定，並預料9月4或5日至9月10日進行外訪。

民政事務委員會暑假訪杭州 另外，民政事務委員會日前就決定喺暑假期間，即7月31日至8月3日前往杭州進行為期4日嘅訪問，就有關行程方面，經過考慮委員嘅意見後，主席鄭泳舜已向內地當局提出建議，包括考察杭州2022年第19屆亞運會嘅兩大主要場館、了解杭州推廣全民運動嘅情況、以及杭州市體育產業化同普及化嘅政策及措施等，但具體行程尚待敲定。