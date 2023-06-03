政情：人口問題要正視 議員冀插隊研措施

香港出生率下降、社會老齡化愈來愈趨嚴重，但政府似乎仍未訂出針對性嘅政策改善。日前有9位議員聯署，建議喺立法會內務委員會轄下成立小組委員會研究人口政策和措施，仲有議員認為人口問題迫在眉睫，想要「插隊」添！

9位議員聯署 未如願 9位議員分別係容海恩、梁毓偉、陳紹雄、林筱魯、陳穎欣、陳家珮、何敬康、陸瀚民以及鄧飛。由於目前運作中嘅研究政策事宜小組委員會數目到咗上限，有10個咁多，所以內會主席尋日話呢個建議成立小組委員會將排喺輪候名單首位，等到有空額時再開展工作。

議員李鎮強雖然冇聯署，但都好關心人口問題，認為政府缺乏有關規劃，希望可以「插到隊」，盡快成立小組委員會討論。議員梁美芬都希望討論內容可以「有執行性」同埋「精準」咁話。

不過內會主席強調，未來將有多條重要法案審議，況且小組委員會數目已屆上限，故最終結果都係同意成立小組委員會研究人口政策和措施，而且會排喺輪候名單首位，但就插唔到隊啦。

李鎮強