政情：換交通燈交代唔清楚 1.45億公帑怎用得其所

為確保港島區交通控制系統嘅運作、進一步推行「實時交通燈號調節系統」，政府向立法會提交開立一筆為數1.45億元嘅新承擔額，以更換港島區嘅交通燈控制器以及購置附屬設備。立法會財務委員會尋日審批有關建議，有議員質疑項目部分費用並冇交代清楚，例如臨時交通安排嘅費用竟高達2,754萬元；亦有議員嫌個交通控制器唔夠靚、阻住條路喎。

話說現時港島區393個交通燈控制器當中，除咗兩個已配置無線路由器並透過無線網絡連接至中央電腦外，其餘391個控制器若非使用舊式銅線網絡連接至中央電腦，就係冇網絡連線而獨立運作。當局今次打算更換老化嘅交通燈路由器之餘，亦建議購置無線路由器，以便所有交通燈控制器都可經無線網絡連接至港島區區域交通控制系統嘅中央電腦。然而更換無線路由器之後，保養維修就需一筆額外開支。

嫌控制器唔靚阻路 議員陳紹雄話「公帑要用得其所」，指出文件當中提到喺交通燈控制器更換期間，因應交通信號暫時停止服務嘅臨時交通安排需要耗資2,754萬元，平均一日8.5萬元，質疑臨時交通安排點解會衍生咁大筆費用；而當局話要更換324個交通燈控制器，餘下69個較新式嘅交通燈控制器就話暫時毋須更換，所以陳紹雄關注到舊型號嘅交通燈控制器，喺技術上可否配合實施調節系統；佢又指文件中表示，保養及維修新增無線路由器嘅每年開支以391個計算，但實際上只需更換324個，質疑係咪「手民之誤」。

運輸及物流局副秘書長麥震宇話，由於要喺三百幾個地點進行工程，所以每一個地方都要有臨時交通安排。運輸署助理署長何偉基補充話，工程可能會涉及交通改道、需要臨時關閉交通燈，所以要擺設路面設施等；而全港島有393個交通控制器，324個使用超過16年，當中有兩個早前已安裝新型路由器，所以實際上每年需要保養391個新路由器。

憂系統遭黑客攻擊 另外，議員郭偉强擔憂系統會被黑客攻擊，導致「壞人逃走路路暢通」同交通燈「轉晒紅燈」，又話控制器可唔可以縮減體積，以免阻住路面。當局話無線路由器有加密處理，數據同指令都有獨立網絡；而箱嘅體積方面，考慮到散熱同將來有可能添加零件，所以唔可以縮細，不過佢話箱嘅表面有張貼交通安全嘅海報，相信有「美化作用」咁話。