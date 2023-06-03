詐騙八旬婦 兩名15歲少年落網

【本報訊】一名81歲老婦於本周四報案，指早前接獲一名男子來電訛稱是其孫兒並聲稱被捕，要求她準備5萬元現金作保釋。老婦信以為真，隨即前往銀行提款，其後另一人聲稱是其孫兒朋友，抵達事主住所及取走該筆款項。

詎料騙徒食髓知味，在同日稍後時間再致電老婦，要求她再準備7萬元保釋金。事主察覺可疑，其後與家人聯絡，得悉受騙後報案求助。其後，執法人員在事主住所附近埋伏，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪，拘捕兩名15歲少年，他們已被扣留調查。

男子刷單受騙損失15萬 另外，本周四傍晚約6時，執法部門接獲一名59歲男子報案，指他早前在即時通訊軟件，回應陌生人發出的招聘短訊，對方聲稱可透過充當網上推銷員，於購物平台點擊購物谷高商家名氣，便可賺取佣金。

事主不虞有詐，遂按指示把約15萬元存入對方指定的戶口，以用作平台購物之用。騙徒曾向事主發放共約4,000元佣金。其後，事主多次把款項分別存入相關戶口後，便與騙徒失去聯絡，他懷疑受騙遂報案。事件中，事主損失約15萬元。人員經初步調查後，把案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。