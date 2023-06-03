旺角冚黃賭毒 12人被捕

【本報訊】旺角區執法人員於本周四，在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，共巡查21間場所，截查276名男子及224名女子。期間，人員在砵蘭街一大廈搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，共檢獲兩部釣魚機、4部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約800元賭款。行動中，一名姓雷（54歲）男子涉嫌「經營非法賭博場所」被捕；兩名男子及4名女子（26至51歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員同時於弼街一大廈搗破一間懷疑賣淫場所，一名姓江（66歲）男子涉嫌「經營賣淫場所」被捕，行動中檢獲一批證物，包括大量避孕套及毛巾等。

此外，人員在洗衣街一間遊戲機中心，以涉嫌「管有第一部毒藥」，拘捕一名姓張（35歲）男子，並分別在豉油街及洗衣街的遊戲機中心，發現一名15歲少年及一名姓歐（33歲）男子，分別因一宗「襲擊致使他人身體造成實際傷害」案件及欠交罰款被通緝。同時，人員在豉油街一遊戲機中心，拘捕一名18歲姓鄭男子，涉嫌「外出時未有攜帶身份證明文件」，被捕人士已被扣查。

上水搗賭檔拘11人 另外，大埔區執法人員在同日晚上10時許，突擊搜查上水馬會道一單位，搗破一個百家樂賭檔，拘捕一名18歲姓姚本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；單位內3名本地男子、一名內地男子及6名本地女子（23至65歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲一張百家樂賭枱、約5萬元懷疑賭款、面值約兩萬元籌碼、兩部電視、4副撲克牌及一批賭具，所有被捕男女已被扣留調查。