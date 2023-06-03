海關搗值4400萬冒牌貨拘3人

【本報訊】香港海關於上月15日至29日連續兩周，採取代號「追跡者」特別行動，嚴厲打擊跨境轉運及供應本地的冒牌及侵權貨品活動。海關出動50人破獲22宗案件及拘捕3人，檢獲約7.8萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括手錶、電話配件、手袋、衣服和波鞋，料市值逾4,400萬元。海關表示，偵破的22宗案件，有20宗涉及拆貨場，佔整個行動九成，為最大宗針對打擊拆貨場的冒牌貨案件。

7宗案件位置隱蔽有掩護 海關人員指出，隨着全球疫情紓緩，香港物流業復甦，拆貨場貨物暫存時間較疫情前縮短，海關在不影響拆貨場的運作下，需要在大量的貨物中抽查可疑貨物進行檢查，大大增加執法難度。故此，海關透過情報及數據分析、實地勘察及過往經驗，鎖定多個風險評估較高的拆貨場，結果偵破13宗冒牌貨案件。不過，不法分子其後因應海關行動而改變策略，例如改變運輸路線、以地點偏遠及隱蔽拆貨場逃避偵查。

另外7宗案件的拆貨場位置隱蔽，其中一個拆貨場更位於工業大廈地下，且鐵閘長期關閉，沒有任何招牌記認，其入口需經過工廈停車場始能抵達。另有拆貨場的位置遠離公路，人員需要經過山路始能抵達，而其外圍大多有貨車及圍板掩護，從外面觀察難以識別。至於檢獲的冒牌貨，大部分會轉運至南美、中東、非洲及南亞等地。

餘下兩宗案件，則涉及入境貨車偷運冒牌貨物。其中一宗發生於5月15日晚上，關員在深圳灣口岸檢查一輛入境貨車，在車上搜出逾900隻懷疑侵權藍光光碟，市值約3.7萬元，當場拘捕一名55歲貨車司機。翌日海關展開監控派遞行動，在旺角一間商場店舖內，檢獲約2,100隻懷疑侵權藍光光碟，估計市值逾8.7萬元，並拘捕一名57歲店舖男負責人。海關稱，檢獲的侵權藍光光碟質素較差，售價約為正貨的一至兩成。行動中共拘捕3人，包括兩名司機及一名光碟商店男負責人，該3人其後准保候查。