至昨日，有網民在社交平台上載該條大蟒蛇獵食的照片，清楚攝下牠蜷曲蛇身，鼓勁絞噬一隻黑白色花貓，畫面駭人。據了解，遇害貓貓是附近一間餐廳的放養貓「牛奶」，牠有一定年紀，乖巧近人，平日四處走動，不慣受拘束被困。由於距離裕泰苑數十米的馬灣新村，在上月19日曾發生同類事件，不少街坊均推斷兇手應為同一條蟒蛇。飼養「牛奶」的餐廳職員在本周四早上得悉事件，估計「牛奶」應在同日凌晨被蟒蛇絞殺，餐廳上下均為此傷心。