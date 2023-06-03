4米巨蟒絞殺吞貓
東涌再現蹤 終被生擒
事隔近半個月，東涌再有貓隻落入蛇腹！本周四清晨5時許，執法部門接獲市民報案，指在裕泰苑對開行人路旁草叢，發現一條4米長大蟒蛇。人員奉召趕至圍封現場，並且召來蛇王相助，成功生擒該條大蟒蛇。
至昨日，有網民在社交平台上載該條大蟒蛇獵食的照片，清楚攝下牠蜷曲蛇身，鼓勁絞噬一隻黑白色花貓，畫面駭人。據了解，遇害貓貓是附近一間餐廳的放養貓「牛奶」，牠有一定年紀，乖巧近人，平日四處走動，不慣受拘束被困。由於距離裕泰苑數十米的馬灣新村，在上月19日曾發生同類事件，不少街坊均推斷兇手應為同一條蟒蛇。飼養「牛奶」的餐廳職員在本周四早上得悉事件，估計「牛奶」應在同日凌晨被蟒蛇絞殺，餐廳上下均為此傷心。
疑為上月吞貓兇手
翻查資料，上月19日傍晚6時，有市民路經馬灣新村壩尾路，赫見行人路一處草叢對開，有一條長約4米的大蟒蛇正在捕食懷疑貓隻。大蟒蛇飽餐後，在蛇王到場前已鑽入草叢不知所終。
另外，昨日上午近10時，青衣青綠街5號對開大樹有一個如足球般大小的蜂巢，人員接報通知食環署外判滅蟲組人員到場，繼而登上消防升降台靠近蜂巢，噴灑藥水把蜂巢搗毀。
人人做記者
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