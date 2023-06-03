元朗 天水圍 鴨脷洲 共檢值1.1億毒品

【本報訊】執法部門於本周四（1日）在元朗、天水圍及鴨脷洲展開反毒品行動，檢獲309公斤懷疑大麻、59公斤懷疑可卡因及14公斤懷疑海洛英，毒品總值約1.1億元。其中，鴨脷洲一案是今年單一大麻花檢獲量最多的案件，執法部門相信，行動已阻截該批毒品流入本港市面，案件仍在調查，暫不排除3宗案件涉及同一販毒集團。

本周四清晨，執法人員突擊搜查流浮山一個3層高的村屋單位，在屋內搜獲12包共重約8公斤的懷疑海洛英粉末、6塊共重約兩公斤的懷疑海洛英磚及25盒曲奇餅，經檢查後，證實盒內每塊曲奇餅均藏有懷疑海洛英粉末，累計重約4公斤，當場拘捕屋內一名姓蘇（35歲）的無業男子。

冰毒藏車胎 拘雙程證女 至當日下午，人員在元朗喜業街一幢工廈埋伏，並截查一名從目標單位離開的形迹可疑女子，在其隨身手袋內，檢獲一公斤懷疑冰毒，繼而把她押返單位搜查。當時單位內放置8條車胎，其中一條車胎已被割開，內藏6包、每包重約一公斤的懷疑冰毒，人員再割開其餘7條車胎檢查，另檢獲58包同樣包裝的懷疑冰毒，遂拘捕該名持雙程證、報稱無業的姓方（22歲）內地女子。

兩車載309公斤大麻花 同日晚上，人員在鴨脷洲截查一輛私家車及一輛輕型貨車，在兩車上共發現21個尼龍袋，內裏載有256包、每包重約600克的懷疑大麻花，總重量達309公斤。兩名姓龔（40歲）及姓鄭（36歲）男司機當場被捕，他們各自報稱無業及送貨司機。所有被捕人士已被扣留調查，他們稍後會被落案起訴「販運危險藥物」罪，案件今日分別於觀塘裁判法院及粉嶺裁判法院提堂。