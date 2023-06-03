法院掉包案主犯 涉販毒提堂續還押

西九龍裁判法院今年4月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候押走期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院，結果雙雙被捕。案件將轉介區院審理，而姓陳男子原面對的涉嫌販毒案，昨在九龍城法院提訊。被告暫毋須答辯，案件押後至7月14日再訊，以待毒品化驗報告，被告續還押。

37歲被告陳樹華報稱售貨員，他被控於4月7日在油麻地炮台街73至79號非法販運危險藥物，以及同日同地阻撓在正當執行職務的警務人員，即警員60318。控方指本案涉及多達超過100克懷疑冰毒，政府化驗師需時化驗，故申請將本案押後，期間繼續反對被告保釋。辯方沒有申請保釋，裁判官將案押後至7月14日再提訊。

他在「掉包」案中，則被控誤導警務人員及從合法羈押逃離罪。控罪指他於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，與24歲男子林景浩交換身份，以誤導警務人員，即警員52067何素強。被告另被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員52498陳偉鴻合法羈押下的人，從該警員的合法羈押逃脫。

涉頂包青年6‧21上庭 「掉包」案另一被告是24歲無業男林景浩，他被控於4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓二樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警務人員何素強。這案會在6月21日再訊，以便準備轉介區院的文件。至於林涉及的涉嫌襲擊女友案，他早前承認一項襲擊罪，押後至6月12日判刑。案件編號：KCCC 979/2023