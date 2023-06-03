港鐵金鐘站 處處黃鴨賣萌邀打卡

【本報訊】荷蘭藝術家霍夫曼創作的兩隻黃色巨型橡皮鴨，下周六起「孖住上」現身維港海岸，預料將停駐兩周，市民屆時可在尖沙咀或金鐘一帶，一睹高18米的巨鴨風采，主辦單位及港鐵特別聯乘於金鐘站內，以不同形式展現黃鴨的超萌造型，為應付爭相「打卡」的市民，港鐵會加派人手協助乘客秩序。

造型填滿半圓玻璃天幕 港鐵表示，金鐘車站E出口外一幅6米高的半圓玻璃天幕，整幅填滿了黃鴨造型，另外，在月台、扶手電梯、樓梯及地上等多個位置，亦會以不同形式展示黃色橡皮鴨，這是港鐵首次以公共藝術方式，設置主題車站。此外，24個港鐵站亦會陸續展示具本地特色的迷你橡皮鴨。

主辦單位則稱，橡皮鴨將於中環海濱長廊展出，距離金鐘站只有5分鐘路程，所以選擇金鐘站作為主題車站。港鐵期望透過各項橡皮鴨的裝飾和設置，由乘客在金鐘站落車開始，引領他們到海濱長廊參加「藝術之旅」。港鐵又指，會加派人手協助乘客，提醒市民在站內「打卡」時注意安全，有「打卡」的市民表示，對具主題的車站感到新鮮，認為有助吸引遊客。