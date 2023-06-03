音樂藝術體育戶外新體驗 逢周末免費參與 「樂聚維港」海陸嘉年華 7‧8起有得玩

【本報訊】旅遊發展局將於7至8月在維多利亞港，舉辦盛大海陸嘉年華「樂聚維港」，結合音樂、藝術及體育等多元戶外娛樂新體驗，免費公開予市民及旅客參與。該局又說，今年首5個月旅客人數回復疫前40%，當中約半過夜及為休閒旅客，對下半年環境感樂觀，料旅業逐步復甦。

國際龍舟邀請賽月底復辦 「樂聚維港」嘉年華將於7月8日至8月6日逢周末、周日傍晚6至11時在面積2.6萬平方米的灣仔海濱場地舉行，邀請了超過25個本地及來自世界各地的團體參加街頭藝術表演，涵蓋舞蹈、魔術、中國功夫及踩高蹺等；亦加入X Games（極限運動）元素，例如：BMX單車、滑板、Break Dance（霹靂舞）等。

旅發局又會舉行維港水上音樂會，覓得逾40組本地、內地、台灣及海外歌手樂隊，分別表演廣東歌、樂隊、獨立音樂等新生代喜歡的歌曲。門票網上派發，料80%觀眾為港人，而「幻彩詠香江」特設特別燈光效果一個月，更在嘉年華舉行的日子設有水上煙火。而香港國際龍舟邀請賽闊別4年後，今年6月底復辦，首設獎金吸引勁旅參賽，香港美酒佳餚巡禮亦將於10月回歸中環海濱舉行。

今年首5個月訪港旅客突破千萬人次，相等於疫前40%，旅發局展望能達到全年2,600萬旅客的目標（相等於疫前45%）。