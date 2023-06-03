累進罰款遏阻街 有招可用推行要快

店舖違規當交租 政府下月始向立會呈報告 政府建議將亂拋垃圾及店舖阻街的定額罰款，由1,500元分別提高至3,000元和6,000元，環境及生態局表示，公眾諮詢大部分意見都支持提高罰款，為讓市民知悉新法例，政府會在修例通過3個月後才落實新罰款，並加強宣傳教育。但多名議員關注當局如何執法，又指有商戶持續阻街，當罰款為交租，促當局加強執法。

議員林振昇說，有市民認為在垃圾桶旁棄置垃圾及在坑渠吐痰沒有問題，有機會與執法人員爭拗。他認為執法並不嚴謹，需要加強宣傳。議員何俊賢關注提高亂拋垃圾罰款後，拾荒者或在不知情下獲發告票，希望當局增加宣傳。環境及生態局表示，長遠會找合適地方，讓回收業界暫存廢紙。

議員斥執法欠具體指引 議員梁子穎稱，即使有食物環境衞生署人員巡邏，店舖阻街問題仍然嚴重。議員邵家輝則批評當局針對店舖阻街的執法欠缺具體準則和指引，建議列明店舖阻街一段指定時間，便會獲發多一張告票，增加阻嚇性。議員鄭泳舜指出，深水埗建築廢料棄置問題嚴重，有商舖持續阻街，將定額罰款當作交租。

店舖阻街擬罰$6000已刊憲 環境及生態局副秘書長羅翠薇說會為前線人員提供培訓，以及參考執法部門執法情況，包括為小販管理隊提供隨身攝錄機，協助日常工作。定額罰款提高至6,000元，相信能提高阻嚇性，亦會研究議員建議，將店舖阻街設累進罰則，下月向立法會交代詳細報告。食環署副署長姚繼卓稱沒有硬性標準，視乎實際情況處理不同個案，部分情況下執法人員會在店舖收回阻街貨物後才離開。

政府上月5日將《2023年罰款及定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）（雜項修訂）條例草案》刊憲，當中建議將在公眾地方棄置廢物和吐痰等，涉及個別公眾人士行為的7項表列罪行定額罰款金額，由1,500元提高至3,000元，而針對店舖阻街和非法棄置建築廢物等兩項表列罪行，其定額罰款金額將由1,500元提高至6,000元。有關條例草案已於上月17日提交立法會進行首讀及二讀。