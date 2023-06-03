官准國安法生效前證據呈堂

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。控方完成舉證。法庭將案押後至下周四（8日）續審，屆時會處理辯方中段陳詞，法庭之後會決定被告面對控罪是否表證成立。據辯方庭上透露，林卓廷、黃碧雲、吳政亨及何桂藍，或會提出毋須答辯申請。

4人或提毋須答辯申請 此外，控方申請以「共謀者原則」呈遞證據，指控各被告的言行違法，包括《港區國安法》生效前的作為。法官日前聽罷雙方陳詞後，昨就此作出裁決，裁定控方可以以非傳聞證供方式呈遞國安法生效前的證據。另外，審訊中，控方證人Ｘ獲准匿名作證，庭上揭露他曾用放在袋內的攝錄器及錄音筆，記錄會議過程。就偷拍影像是否可以呈堂，法官認為這與案有關，裁定沒有足夠理據剔除有關證供，有關證據可以呈堂，但亦僅限於非傳聞證供方式。

16名不認罪的被告當中，其中10人續准保釋，包括楊雪盈、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、李予信、施德來及陳志全。6人則繼續還押，包括何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄、余慧明及吳政亨。4名表明認罪被告，包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，以及連鎖店「AbouThai 阿布泰國生活百貨」的東主林景楠，審訊中以污點證人身份作供。案件編號：HCCC 69/2022